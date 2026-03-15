Müller spät eingewechselt: Vancouver fertigt Minnesota ab

Auch ohne Thomas Müller läuft es bei den Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer (MLS) hervorragend. Der Weltmeister von 2014 sah lange von der Bank aus zu, wie seine Whitecaps über Minnesota United hinwegfegten und mit einem 6:0 (4:0) im vierten Saisonspiel den vierten Sieg feierten. Erst nach dem sechsten Treffer durfte auch Müller mitwirken, außer Vancouver ist nur Los Angeles FC ebenfalls noch ohne Punktverlust.

Sebastian Berhalter (8.) per Elfmeter, Brian White (13.), Mathias Laborda (22.) und Emmanuel Sabbi (43.) sorgten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Erneut White (54.) mit einem weiteren Elfmeter und Cheikh Sabaly (74.) schraubten das Ergebnis in die Höhe, ehe dann auch Müller kam. Der frühere Bundesligaprofi Sebastian Schonlau wurde bei Vancouver bereits in der 65. Minute eingewechselt.