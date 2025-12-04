Müller vor Duell mit Messi: "Was gibt es Schöneres?"

Thomas Müller fiebert dem Duell mit Superstar Lionel Messi im MLS-Finale mit großer Vorfreude entgegen. "Was gibt es Schöneres als gegen den GOAT, gegen Messi zu spielen – und ihn zu schlagen?" schrieb der langjährige Nationalspieler von den Vancouver Whitecaps in seinem Newsletter. Müller trifft im Endspiel der nordamerikanischen Major League Soccer am Samstag (20.30 Uhr MEZ) mit den Whitecaps in Florida auf Inter Miami um den argentinischen Weltmeister Messi.

Müller könnte seinem neuen Klub dabei direkt in seiner ersten Saison in Kanada den ersten MLS-Triumph bescheren. "Job is not done. Ein Schritt fehlt noch", schrieb Müller, dem die ambitionierte Einstellung seines Klubs gefällt: "So kenne ich das vom FC Bayern – ein Halbfinale ist ganz nett, aber es geht logischerweise immer um die ganze Wurscht."

Vor dem Showdown im Chase Stadium in Fort Lauderdale gehe es darum, "die richtige Mischung aus Fokus und Lockerheit zu finden. Jeder auf seine Art und Weise. Wir kennen den Rhythmus und wissen, wie wir nun die letzten Trainingstage gestalten – das gibt Sicherheit", so Müller, der vor Inter Miami warnte: "Klar ist auch: Wir spielen gegen eine Mannschaft, nicht gegen einen Spieler. Die Whitecaps haben vor meiner Zeit Inter Miami schon geschlagen, auch mit Messi. Das gibt Selbstvertrauen."