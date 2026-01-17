Nach City-Patzer: Auch Arsenal stolpert in Nottingham

Tabellenführer FC Arsenal hat abermals geschwächelt und den nächsten Patzer des Verfolgers Manchester City nur teilweise genutzt. Die Gunners kamen bei Nottingham Forest über ein 0:0 nicht hinaus und verpassten es, ihren Vorsprung an der Spitze der Premier League auf neun Punkte zu vergrößern. Nationalspieler Kai Havertz saß über 90 Minuten auf der Bank.

Schon am vorherigen Spieltag hatte das Team von Mikel Arteta im Anschluss an ein City-Remis einen Erfolg gegen den FC Liverpool (0:0) verpasst. Die Skyblues verloren am Samstag das Stadtderby bei Manchester United (0:2), durch das Unentschieden beim Tabellen-17. baute Arsenal den Vorsprung auf City immerhin auf sieben Punkte aus.

Die Rolle des ersten Verfolgers winkt am Sonntag Aston Villa. Der drittplatzierte Klub aus Birmingham könnte mit einem Erfolg gegen den FC Everton bis auf vier Zähler an die Londoner heranrücken.