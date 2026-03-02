Nach fünf Jahren: Äthiopien darf wieder Heimspiele austragen

Die Fußball-Nationalmannschaft Äthiopiens darf nach fünf Jahren wieder Spiele im eigenen Land austragen. Demnach erteilte der afrikanische Kontinentalverband (CAF) am Montag die Genehmigung zur Nutzung des Stadions in Dire Dawa. Seit 2021 hatte das ostafrikanische Land seine "Heimspiele" im Ausland austragen müssen, weil keines der eigenen Stadien mehr den im Zeitverlauf gewachsenen internationalen Standards entsprach.

Nach einigen Anpassungen kann in Dire Dawa nun am 31. März das Rückspiel der entscheidenden Qualifikationsrunde zum Afrika Cup gegen São Tomé und Príncipe ausgetragen werden. "Das sind gute Nachrichten für uns", schrieb der äthiopische Verband (EFF) auf seiner Webseite. Nach einer Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und EFF sei die Arena nun "für nationale und internationale Wettbewerbe vorbereitet".

Der Afrika Cup findet im kommenden Jahr in Kenia, Tansania und Uganda statt.