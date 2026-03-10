Nach nur acht Spielen: Piszczek schmeißt in Polen hin

Der ehemalige Bundesliga-Profi Lukasz Piszczek ist nach nur acht Spielen seinen Trainerjob beim polnischen Zweitligisten GKS Tychy wieder los. Wie der Klub bekannt gab, sei die Trennung in beidseitigem Einvernehmen erfolgt, "wobei die Interessen des Vereins an erster Stelle standen". Laut Medienberichten soll der ehemalige Dortmunder nach dem 0:4 bei Stal Mielec am vergangenen Wochenende mit seinem Rücktrittswunsch an die Verantwortlichen herangetreten sein.

Piszczek, der in seiner Zeit als Spieler mit dem BVB zweimal Meister und dreimal DFB-Pokalsieger wurde, hatte Tychy erst im November 2025 übernommen. Seitdem holte der Tabellenletzte nur zwei Punkte, der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt zehn Spieltage vor Schluss bereits sechs Zähler.