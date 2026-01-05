Nach Pleite im "Old Firm": Celtic entlässt Teammanager Nancy

Der schottische Fußball-Rekordmeister Celtic Glasgow hat sich nach nur 32 Tagen im Amt von Trainer Wilfried Nancy getrennt. Die sofortige Vertragsauflösung gab der amtierende Champion am Montag zwei Tage nach der 1:3-Pleite im "Old Firm" gegen die Glasgow Rangers um den deutschen Coach Danny Röhl bekannt.

Neben dem Franzosen müssen auch seine Asistenten Kwame Ampadu, Jules Gueguen und Maxime Chalier den Verein verlassen, zudem geht auch der Sportliche Leiter Paul Tisdale. Ein Nachfolger oder eine Interimslösung für den Trainerposten wurde zunächst nicht benannt.

Nancy hatte Celtic erst am 4. Dezember 2025 übernommen, er holte in acht Pflichtspielen jedoch nur zwei Siege. Am Samstagabend war es nach der Pleite im Derby vor dem Celtic Park zu massiven Protesten gegen den 48-Jährigen gekommen. In der Tabelle liegt der 55-malige Meister punktgleich mit den Rangers auf Rang zwei, der Abstand auf Überraschungs-Tabellenführer Heart of Midlothian beträgt sechs Punkte.

Nancy hatte zuvor Columbus Crew in der Major League Soccer (MLS) trainiert und nach dem Ende der Saison in Nordamerika einen Vertrag bis 2028 bei Celtic unterschrieben. Zuvor hatten die Schotten unter Interimstrainer Martin O'Neill sieben ihrer acht Spiele gewonnen.