Nach Pokal-Blamage: Mbappé erlöst Real Madrid

Nach dem peinlichen Pokalaus hat der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid in der Liga zumindest für etwas Wiedergutmachung gesorgt. Am Ende einer turbulenten Woche gewannen die Königlichen mit 2:0 (0:0) gegen UD Levante und bescherten ihrem neuen Trainer Álvaro Arbeloa nach der Achtelfinal-Blamage beim Zweitligisten Albacete Balompié (2:3) immerhin den ersten Erfolg.

Zum Aufwärmen wurden die Stars um Kylian Mbappé mit einem gellenden Pfeifkonzert im Bernabéu begrüßt, auch nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit gegen den Tabellenvorletzten ließen die Fans ihrem Unmut freien Lauf. Erst als Mbappé einen Foulelfmeter herausholte und selbst verwandelte (58.) hellte sich die Stimmung auf. Raúl Asencio (65.) sorgte per Kopf für die Entscheidung.

Die Madrilenen, die seit der Entlassung von Xabi Alonso am Montag von Arbeloa trainiert werden, verkürzten vorerst den Rückstand auf den Tabellenführer FC Barcelona auf einen Punkt. Das Team von Trainer Hansi Flick ist allerdings erst am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) bei Real Sociedad San Sebastián gefordert.