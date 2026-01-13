Nach Rundumschlag: Gabuns Nationalteam nicht mehr suspendiert

Knapp zwei Wochen nach der Suspendierung der Fußball-Nationalmannschaft hat die Regierung des afrikanischen Staates Gabun die Maßnahmen wieder aufgehoben. Der neue Sportminister Paul Ulrich Kessany, der das Amt seit Anfang Januar bekleidet, begründete den Schritt mit der "Dringlichkeit der bevorstehenden Termine" und forderte den nationalen Fußballverband auf, "alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen", um einen neuen Trainerstab zu benennen. Am 23. März beginnt die Qualifikation für den Afrika-Cup 2027.

Nach dem enttäuschenden Auftritt der Nationalmannschaft bei der diesjährigen Ausgabe des Turniers hatte der vorherige Sportminister, Simplice-Désiré Mamboula, am Neujahrstag mit einem Rundumschlag für Aufsehen gesorgt. Wegen der "beschämenden Leistung" habe die Regierung beschlossen, "den Trainerstab zu entlassen, die Nationalmannschaft bis auf Weiteres zu suspendieren und die Spieler Bruno Ecuele Manga und Pierre-Emerick Aubameyang aus dem Kader zu nehmen", sagte er im gabunischen Fernsehen. Auch die Suspendierungen der beiden Spieler wurden nun aufgehoben.

Gabun war beim Afrika-Cup in Marokko nach drei Niederlagen in der Gruppenphase gescheitert, ein 2:3 gegen die Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) nach einer Zwei-Tore-Führung hatte das Aus am Silvestertag besiegelt. Der ehemalige Dortmund-Profi Aubameyang wurde dafür mitverantwortlich gemacht, der Kapitän war zudem vor dem letzten Gruppenspiel abgereist, da sein Team bereits ausgeschieden und er selbst angeschlagen war.

Später hatte sich Aubameyang via X zur Situation geäußert. "Ich glaube, dass die Probleme des Teams viel tiefer liegen", schrieb der gabunische Rekordtorschütze, er sei in diesem Zusammenhang nur eine "kleine Person".