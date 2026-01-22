Nach Vorwürfen: Ex-Frankfurter Zambrano in Lima suspendiert

Der frühere Bundesliga-Profi Carlos Zambrano und zwei seiner Mitspieler sind beim peruanischen Fußball-Topklub Alianza Lima wegen des Vorwurfs eines sexuellen Übergriffs suspendiert worden. Die "betroffenen Spieler" seien auf unbestimmte Zeit ausgeschlossen, zudem laufe ein Disziplinarverfahren gegen das Trio, gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Die Polizei in Buenos Aires teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass eine 22-jährige Argentinierin die drei Männer wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs angezeigt habe, der sich am 18. Januar in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo ereignet haben soll. Die Frau gab demnach an, in einem Hotel, in dem Alianza ein Trainingslager abhielt, angegriffen worden zu sein.

Zambrano (36) hatte in Deutschland einst für Schalke 04, den FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt gespielt. Bis Sommer war er für das peruanische Nationalteam aktiv gewesen, zuletzt in der südamerikanischen WM-Qualifikation. Peru ist bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nicht dabei.