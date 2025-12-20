Nach Wirtz-Vorlage: Liverpool gewinnt bei Tottenham Hotspur

Florian Wirtz hat seinen langersehnten ersten Scorerpunkt in der englischen Premier League gesammelt. Beim 2:1 (0:0)-Erfolg des FC Liverpool bei Tottenham Hotspur war der Ex-Leverkusener direkt am Führungstreffer beteiligt - dennoch taten sich die Reds extrem schwer.

Liverpool profitierte dabei vor allem von der frühen Roten Karte gegen den ehemaligen Leipziger Xavi Simons (33.). Nach einer schnellen Umschaltaktion steckte Wirtz den Ball auf Alexander Isak (56.) durch, der vor Guglielmo Vicario cool blieb. Hugo Ekitiké erhöhte wenig später (66.). Trotz Unterzahl gelang Richarlison (83.) noch der Anschlusstreffer für die Spurs. In der Nachspielzeit sah auch Christian Romero (90.+3) die Gelb-Rote Karte, sodass Liverpool die Partie in doppelter Überzahl souverän zu Ende spielte.

Simons hatte sich den Platzverweis mit einer unnötigen Aktion eingehandelt, als er Liverpools Kapitän Virgil van Dijk an der Wade traf. Zunächst zeigte der Schiedsrichter Gelb, er wurde jedoch vom VAR an den Monitor gebeten und korrigierte seine Entscheidung folgerichtig auf Rot. Die Überzahl nutzten die Gäste nach der Pause konsequent aus.

Liverpool setzt damit seinen Aufwärtstrend fort und ist nun seit fünf Ligaspielen ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Arne Slot bleibt dennoch vorerst Tabellenfünfter – acht Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City.