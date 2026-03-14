Nach 14 Jahren: Popp verlässt den VfL Wolfsburg

Alexandra Popp wird den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg im Sommer nach 14 Jahren, sieben Meistertiteln und zwei Triumphen in der Champions League verlassen. Das verkündete die langjährige Nationalspielerin am Samstag in einem Instagram-Video, ohne ihre weiteren Pläne zu nennen.

"Nach 14 Jahren VfL, großer Überlegung und großen Gefühlen ist die Entscheidung gefallen: Ich werde meinen Vertrag beim VfL Wolfsburg nicht verlängern", teilte Popp (34) mit und musste dabei kräftig durchatmen. Ihre Karriere in der Nationalmannschaft hatte die Olympiasiegerin von Rio de Janeiro und dreimalige Fußballerin des Jahres bereits 2024 beendet.

"Ich durfte in 14 Jahren 20 Titel mit meinen Mädels feiern", sagte Popp, "das waren unglaublich viele wahnsinnige Momente, die mein Leben sehr, sehr geprägt haben." Sie war mit dem VfL auch elfmal DFB-Pokal-Siegerin geworden. Nun, sagte Popp, "hoffe ich, dass wir die letzten Monate positiv bestreiten, wir haben noch vieles vor".

Offen ließ Popp ihre Zukunft. Zuletzt hatte sie mehrfach über ihren "Kindheitstraum" von einem Wechsel zu Borussia Dortmund gesprochen, der BVB spielt derzeit in der drittklassigen Regionalliga West und will mit Macht in die Bundesliga. Die Dortmunder haben ihre Ambitionen zuletzt mit der Verpflichtung des Wolfsburger Erfolgsmanagers Ralf Kellermann unterstrichen. Popp ist in Witten geboren.

"Stand heute gibt es vier Optionen", hatte Popp zuletzt im Podcast des Deutschen Fußballmuseums gesagt: "Erstens beim VfL Wolfsburg verlängern, zweitens zum BVB wechseln, drittens ins Ausland gehen, viertens aufhören." In ihrem Video von Samstag, in dem sie inmitten ihrer vielen Medaillen und neben der Torjägerkanone sitzt, gab sie keinen weiteren Hinweis.