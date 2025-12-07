Nach 585 Tagen: Nüsken und Chelsea verlieren Ligaspiel

Fußball-Nationalspielerin Sjoeke Nüsken hat mit dem englischen Serienmeister FC Chelsea erstmals nach 585 Tagen wieder ein Spiel in der Womens Super League verloren. Dem FC Everton unterlagen die Londonerinnen um die in der zweiten Halbzeit eingewechselte Nüsken am 10. Spieltag mit 0:1 (0:1), die bislang letzte Liganiederlage hatte es zuvor im Mai 2024 gegeben.

Die Japanerin Honoka Hayashi (12.) sorgte für den erst zweiten Saisonsieg für Everton. Chelsea hatte zuletzt mit saisonübergreifend 34 Ligaspielen in Serie ohne Niederlage seinen eigenen Rekord aus den Jahren 2019 bis 2021 (33 Spiele) übertroffen, konnte diesen aber nicht weiter ausbauen. Zuletzt zu Hause in der Liga verloren hatte Chelsea gar im Februar 2024.

Die Blues liegen mit 21 Punkten auf Rang zwei hinter Manchester City (27). Der achtmalige englische Meister hat den Titel zuletzt sechsmal in Serie gewonnen.