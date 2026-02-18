Nächster Rückschlag: Arsenal patzt auch beim Schlusslicht

Auf dem Weg zum erträumten Meistertitel droht dem FC Arsenal erneut die Luft auszugehen. Bei Schlusslicht Wolverhampton Wanderers kam der Spitzenreiter der Premier League am Mittwochabend nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus, die Führung der Gunners im englischen Fußball-Oberhaus könnte schon am Wochenende auf nur zwei Punkte schrumpfen.

Gut eine Woche nach dem Unentschieden beim FC Brentford (1:1) brachte Bukayo Saka Arsenal im Molineux Stadium früh nach vorn. Der englische Nationalstürmer, der in der Liga seit elf Wochen nicht mehr getroffen hatte, sorgte per Kopf für die Führung (5.). Piero Hincapié, Neuzugang von Bayer Leverkusen, erhöhte nach der Pause mit seinem ersten Treffer für die Londoner (56.), doch die Wolves kamen zurück. Hugo Bueno machte das Spiel schnell wieder spannend (61.), in der Nachspielzeit kamen die Gastgeber durch ein Eigentor von Riccardo Calafiori zum Ausgleich (90.+4).

Arsenal, das erneut ohne den verletzten deutschen Nationalspieler Kai Havertz antrat, hat nach 27 von 38 Saisonspielen 58 Punkte auf dem Konto. Verfolger Manchester City (53) kann am Samstag (21.00 Uhr/Sky) im Topspiel gegen Newcastle United verkürzen.