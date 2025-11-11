Nagelsmann fordert: "Alle gemeinsam" Wirtz unterstützen

Julian Nagelsmann ist seinem Sorgenkind Florian Wirtz abermals zur Seite gesprungen. "Wir müssen ihn da alle gemeinsam ein bisschen unterstützen und helfen, dass er seinen Kopf freikriegt. Hier - und dann auch in Liverpool", sagte der Bundestrainer im Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Wolfsburg über den 22-Jährigen.

Wirtz wartet seit seinem Sommerwechsel auf die Insel dort noch auf den Durchbruch. Das aber, betonte Nagelsmann, liege nicht allein am ehemaligen Leverkusener. Die Lage beim englischen Meister sei "sehr komplex" und "super schwierig", betonte er.

"Jeder der fünf Offensiven hat einen Anspruch, der Startspieler zu sein", führte Nagelsmann mit Blick auf den Liverpooler Luxuskader aus. Und: "Der ganze Klub ist dieses Jahr nicht so stabil, wie sie es letztes Jahr waren. Sprich, es ist schon viel schwieriger, da reinzurutschen. Dann ist es auch schwer für den Flo."

Helfen würde, wenn "die Dinger, die er vorlegt, einfach mal einer reinschießt", meinte Nagelsmann, "weil so ganz wenige Dinger vorbereiten tut er ja nicht. Nur die schießen sie halt nicht rein. Das gehört auch zur Wahrheit."

Wirtz habe aber "Schritte in die richtige Richtung getan, was seine Intensität angeht im Spiel, die war im September nicht ganz so hoch. Da muss er weitermachen. Was der kann, wissen wir alle."

Schwankung seien in Wirtz' Alter normal. Ebenso, "dass er noch ein bisschen Zeit braucht. Wir können jetzt nicht erwarten, dass der über drei Jahre am Stück immer dieselbe Leistungsfähigkeit hat."