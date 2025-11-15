Nagelsmann hofft auf Einsatz von Kimmich und Schlotterbeck

Julian Nagelsmann hofft im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei auf den Einsatz von Kapitän Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck. Der Bundestrainer rechnet sich beim Innenverteidiger des Bundesligisten Borussia Dortmund aber größere Chancen aus.

"Bei Schlotti bin ich vorsichtig optimistisch, bei Joshua vorsichtig skeptisch. Wir schauen im Rahmen der Vernunft, was möglich ist", sagte Nagelsmann nach dem mühsamen 2:0 (0:0)-Erfolg in Luxemburg.

Kimmich hatte am vergangenen Mittwoch beim Training in Wolfsburg eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk erlitten. In Luxemburg wurde er hinten rechts in der Viererkette durch den Leipziger Ridle Baku ersetzt. Schlotterbeck plagt seit dem Bundesligaspiel beim Hamburger SV eine Fußverletzung. Er macht aber gute Fortschritte und befindet sich wieder im Lauftraining.

Der DFB-Auswahl genügt am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Leipzig ein Unentschieden gegen den punktgleichen Tabellenzweiten, um sich für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zu qualifizieren. Das Hinspiel in Bratislava verlor der viermalige Weltmeister nach einer ganz schwachen Leistung 0:2.