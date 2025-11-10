Nationalelf: Fragezeichen hinter Schlotterbeck

Abwehrsäule Nico Schlotterbeck ist vor dem Showdown der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation noch nicht voll einsatzfähig. "Das ist jetzt über Nacht schon dick geworden, der Fuß sieht nicht ganz optimal aus, ehrlich gesagt", berichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag im Teamquartier der DFB-Auswahl in Wolfsburg und ergänzte, er müsse bezüglich der Einsatzchancen Schlotterbecks "den Verlauf der Woche abwarten".

Schlotterbeck (25) hatte im Bundesligaspiel mit Borussia Dortmund beim Hamburger SV (1:1) bei einem Foul von Jordan Torunarigha eine Fleischwunde am Fuß erlitten. BVB-Trainer Niko Kovac sprach von einem "heftigen Stempel", Schlotterbeck selbst gab zunächst Entwarnung. "Er hält da drüber, der Schiri hat es nicht gesehen. Aber da mache ich ihm keinen Vorwurf. Das ist Fußball. Ich hab' dann weitergemacht, das passt schon", sagte er.

Bei der Nationalmannschaft solle Schlotterbeck nun erneut untersucht werden, sagte Nagelsmann. "Ich habe jetzt noch keine Info gekriegt, aber ich habe ein Bild vom Fuß gesehen - das sah nicht überragend gut aus", erklärte der Bundestrainer.

Schlotterbeck ist in Abwesenheit des verletzten Abwehrchefs Antonio Rüdiger für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele in Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr/RTL) und drei Tage später in Leipzig gegen die Slowakei (20.45 Uhr/ZDF) eigentlich im Zentrum neben Jonathan Tah gesetzt. Als Alternativen stünden sein Klubkollege Waldemar Anton oder Rückkehrer Malick Thiaw von Newcastle United bereit.