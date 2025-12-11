Nationaltorhüterin Johannes fehlt Wolfsburg bis auf Weiteres

Zusammenprall mit Folgen: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen bis auf Weiteres auf Nationaltorhüterin Stina Johannes verzichten. Die 25-Jährige erlitt im Champions-League-Spiel bei Real Madrid (0:2) eine Fraktur im Gesicht und fällt für die Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Nürnberg sicher aus.

Johannes werde "am Wochenende nicht zur Verfügung stehen", sagte VfL-Trainer Stephan Lerch am Donnerstag: "Wie lange sie ausfallen wird, ist derzeit noch unklar und hängt von der weiteren Entwicklung ab". Die Torhüterin war am Dienstag in Madrid mit Gegenspielerin Iris Santiago zusammengeprallt, die Spanierin wurde nach Videobeweis des Feldes verwiesen.

Für die DFB-Keeperin wird beim Hinrundenabschluss am Samstag in Nürnberg (14.00 Uhr/ MagentaSport und DAZN) Martina Tufekovic ihr Ligadebüt für die Wölfinnen geben. Die 31-Jährige war im Sommer von der TSG Hoffenheim nach Wolfsburg gewechselt.