Nations League: Wück und Minge bauen auf Bastion "Betze"

Bundestrainer Christian Wück und die deutschen Fußballerinnen bauen vor dem Finalhinspiel der Nations League am Freitag in Kaiserslautern gegen Weltmeister Spanien (20.30 Uhr/ZDF) auf die "Bastion" Betzenberg. "Wir möchten den Grundstein auf dem Betzenberg legen, das Feuer von den Rängen auf den Platz bringen - und etwas zurückgeben", sagte Wück am Donnerstag: "Wir sind natürlich in Finalstimmung. Wir wollen den Weg krönen und den Pokal in den Händen halten."

Wie Wück setzt auch Vizekapitänin Janina Minge auf die berühmt-berüchtigte Stimmung im nahezu ausverkauften Fritz-Walter-Stadion: "Ich glaube, das Stadion wird brennen und noch ein paar Prozentpunkte bei uns rauskitzeln."

Entschieden wird der Titelkampf gegen die Spanierinnen erst im Rückspiel am Dienstag (18.30 Uhr/ARD) im Estadio Metropolitano von Madrid - was Wück differenziert sieht. "Ich glaube, die UEFA ist noch auf Suche nach dem richtigen Modus", sagte der Coach, dem ein Endspiel grundsätzlich lieber wäre: "Aber aus Trainersicht ist das gar nicht so schlecht, weil wir zwei Spiele auf Topniveau haben, die viele Erkenntnisse bringen werden."