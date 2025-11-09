Neapel verliert - Inter springt an die Tabellenspitze

Titelverteidiger SSC Neapel hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft die Tabellenführung verloren - und ist gleich auf Platz vier durchgereicht worden. Napoli unterlag am Sonntag beim FC Bologna mit 0:2 (0:0) und musste zunächst Platz eins der AC Mailand überlassen, die tags zuvor ein 2:2 bei Parma Calcio erreicht hatte.

Dabei blieb es allerdings nicht: Im engen Titelrennen der Serie A setzte sich am frühen Abend die Roma gegen Udinese Calcio mit 2:0 (1:0) durch und setzte sich mit 24 Punkten zunächst zwei Zähler von Milan und Napoli (22) ab. Am späteren Abend zog dann noch Inter Mailand mit einem 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Lazio Rom aufgrund des besseren Torverhältnisses an der punktgleichen Roma vorbei.

Ohne den verletzten Nationalspieler Robin Gosens musste sich der Tabellenletzte AC Florenz im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Paolo Vanoli mit einem 2:2 (1:1) im Kellerduell beim CFC Genua begnügen. Dessen Vorgänger war nach dem 1:2 in der Conference League beim FSV Mainz 05 gefeuert worden.

Für Inter, dessen deutschen Nationalspieler Yann Bisseck diesmal auf der Bank blieb, trafen Lautaro Martinez (3.) und Ange-Yoan Bonny (62.). Der Niederländer Thijs Dallinga (50.) und der Kolumbianer Jhon Lucumi (26.) besiegelten in Bologna die dritte Saisonniederlage des Meisters.

Lorenzo Pellegrini brachte die Roma mit einem Handelfmeter (42.) in Führung, Oumar Solet hatte sich den Ball unglücklich selbst an den Arm gespielt. Zeki Celik sorgte für die Entscheidung (61.) gegen die vom deutschen Coach Kosta Runjaic trainierten Gäste aus Udine.