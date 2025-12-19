Neuer Nationalcoach: Koubek soll Tschechien zur WM führen

Miroslav Koubek ist neuer Trainer der tschechischen Fußball-Nationalmannschaft. Das teilte der nationale Fußballverband am Freitag mit. Koubek erhält demnach einen Vertrag für die kommenden zweieinhalb Jahre und soll die Auswahl zunächst zur Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA, Mexiko und Kanada führen.

Der 74-Jährige wird Nachfolger von Ivan Hasek, der im Oktober nach einer 1:2-Niederlage gegen die Färöer-Inseln in der WM-Qualifikation entlassen worden war. Im März spielt Tschechien in den Play-offs um einen WM-Platz zunächst gegen Irland, im Fall eines Sieges würde das Team anschließend im entscheidenden Spiel auf Dänemark oder Nordmazedonien treffen.

Gegenüber Reportern sagte Koubek: "Wir werden alles dafür tun, uns einen Platz bei der WM zu sichern. Das ist meine Aufgabe, und ich muss sie bewältigen." Zuletzt war Koubek Trainer beim tschechischen Topteam Viktoria Pilsen, im September wurde er dort entlassen.