Newcastle mit Big Points im CL-Kampf

Newcastle United hat im Ringen um die Qualifikation zur Champions League drei Big Points eingefahren. Der englische Ligapokalsieger bezwang den FC Chelsea im direkten Duell der Königsklassen-Anwärter 2:0 (1:0) und zog an Manchester City vorbei auf Rang drei.

Der italienische Nationalspieler Sandro Tonali (2.) und der brasilianische Internationale Bruno Guimarães (90.) trafen für die Elstern. Chelseas Nicholas Jackson sah nach einem heftigen Ellbogenschlag gegen Sven Botman nach VAR-Eingriff die Rote Karte (36.).

Die englische Premier League stellt in der Saison 2025/26 sechs Teilnehmer in der Königsklasse. Nur Meister FC Liverpool (35 Spiele/82 Punkte) hat sein Ticket bislang sicher. Der zweitplatzierte FC Arsenal (35/67), der am Abend (17.30 Uhr/Sky) an der Anfield Road gastiert, hat beste Chancen.

Dahinter rangeln Newcastle (36/66), der entthronte Titelverteidiger City (36/65), Chelsea (36/63), Aston Villa (36/63) und Nottingham Forest (35/61) um die drei weiteren Tickets, die über die Liga vergeben werden. Manchester United oder Tottenham Hotspur erhalten die sechste Fahrkarte für die Champions League als Sieger des englischen Duells im Finale der Europa League am 21. Mai in Bilbao.