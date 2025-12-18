Norwegische Trainerlegende Hareide gestorben

Die norwegische Fußball-Trainerlegende Age Hareide ist gestorben. Wie der norwegische Fußball-Verband am Donnerstag mitteilte, verstarb der 72-Jährige am Abend im Kreis seiner Familie.

Vor etwa drei Wochen war bekannt geworden, dass bei Hareide bereits im Juli ein Hirntumor entdeckt wurde. Er erhielt daraufhin eine sechswöchige Strahlentherapie, nahm zusätzlich Chemotherapie-Tabletten, erlag der schweren Erkrankung jedoch nun.

Dem norwegische Rundfunk (NRK) sagte sein Sohn Bendik Hareide: "Vater ist heute Nacht zu Hause im Kreise seiner Familie eingeschlafen. Er hat nun sein letztes Spiel bestritten. Wir sind unendlich dankbar für all die Liebe, die wir während seiner Krankheit erfahren haben."

Hareide hat als Profi 50 Länderspiele bestritten und war unter anderem eine Saison bei Manchester City aktiv. Er trainierte Vereine in seinem Heimatland, in Schweden und Dänemark und ist der einzige Coach, der Meisterschaften in allen drei skandinavischen Ländern gewonnen hat. Zudem war er sowohl von Norwegen, Dänemark als auch Island Nationaltrainer. Vor einem Jahr war er als isländischer Nationaltrainer zurückgetreten und hatte seine Laufbahn beendet. Zuletzt arbeitete Hareide als Fußballexperte für NRK.