Oberschenkelverletzung: Haller verpasst Afrika-Cup

Der frühere Bundesliga-Angreifer Sébastien Haller steht der Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) beim Afrika-Cup nicht zur Verfügung. Wie der nationale Fußballverband am Freitag mitteilte, verpasst der 31-Jährige das Kontinentalturnier aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Für den Profi des FC Utrecht rückt Evann Guessand (Aston Villa) in den Kader.

Der Titelverteidiger startet in Gruppe F an Heiligabend gegen Mosambik (18.30 Uhr) in das Turnier in Marokko. Danach folgen die Partien gegen Kamerun (28. Dezember, 21.00 Uhr) und Gabun (31. Dezember, 20.00 Uhr). Bei der WM 2026 trifft auch die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde in Toronto/Kanada auf die Elfenbeinküste (20. Juni 2026).

Haller hatte sich bereits vor dem Afrika-Cup 2023 verletzt, dennoch wurde er damals nominiert. Im Halbfinale erzielte der frühere Dortmunder und Frankfurter das entscheidende Tor gegen die DR Kongo, auch im Finale traf er gegen Nigeria zum Sieg.