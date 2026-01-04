Ohne Mbappé: Real siegt souverän

Ohne Superstar Kylian Mbappé, aber mit einem stark aufgelegten Vertreter hat der spanische Fußball-Rekordmeister den ersten Sieg des Jahres eingefahren - und Anschluss an den FC Barcelona gehalten. Gegen den Tabellensechsten Betis Sevilla gewann die Mannschaft des immer wieder kritisierten Trainers Xabi Alonso mit 5:1 (1:0). Gonzalo García erzielte beim Tordebüt gleich einen Dreierpack.

Für Mbappé, der aufgrund einer Knieverletzung noch für mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen wird, rückte Gacía in die Anfangsformation - und der 21-Jährige erwies sich von Beginn an als würdiger Vertreter. Er köpfte nicht nur den Führungstreffer (20.), sondern traf auch sehenswert per Volley (50.) zum 2:0. Es waren seine ersten beiden Ligatore für Real. Raúl Asencio (56.) sorgte früh für die vermeintliche Vorentscheidung, ehe Cucho Hernández (66.) noch einmal verkürzte. Für den Endstand sorgten García (82.) sehenswert mit der Hacke und der eingewechselte Fran García (90.+3) in der Nachspielzeit.

Real, für das Nationalspieler Antonio Rüdiger die volle Distanz in der Innenverteidigung absolvierte, feierte damit seinen dritten Sieg in Folge. Der Abstand zu Tabellenführer FC Barcelona um Trainer Hansi Flick beträgt weiterhin vier Punkte. Barca hatte einen Tag zuvor das Stadtderby gegen Espanyol mit 2:0 gewonnen.

Für Real geht es am Donnerstag in Dschidda (Saudi-Arabien) gegen den Stadtrivalen Atlético Madrid um den Finaleinzug in der spanischen Supercopa de España. Bei einem Sieg wartet dann am Sonntag entweder der FC Barcelona oder Athlethic Bilbao auf die Königlichen.