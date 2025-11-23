Ohne Popp: Wolfsburg siegt in Leipzig

Nach ihrer Champions-League-Gala bleiben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg auch in der Bundesliga auf Kurs. Ohne die am Knie verletzte Kapitänin Alexandra Popp gewann der Vizemeister bei RB Leipzig 3:1 (2:1) und verkürzte im Titelrennen den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern zumindest vorerst auf drei Punkte. Der Double-Gewinner ist am späteren Sonntag (15.30 Uhr/DAZN und MagentaSport) bei der TSG Hoffenheim gefordert.

In der Anfangsphase lief für Wolfsburg vier Tage nach dem furiosen 5:2 gegen Manchester United alles nach Plan. Nationalspielerin Cora Zicai (14.) brachte den VfL mit einem Volleytreffer in Führung. Kessya Bussy (27.) erhöhte ebenfalls sehenswert, ehe Delice Boboy (42.) aus dem Nichts den Anschluss für den Tabellenneunten erzielte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Leipzig den Druck erheblich, die frühere Nationalspielerin Svenja Huth (84.) sorgte mit einem abgefälschten Distanzschuss erst spät für klare Verhältnisse.