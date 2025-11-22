Perfektes Camp-Nou-Debüt für Flick: Barca stürmt an die Spitze

Zurück im Camp Nou - und an der Spitze: Der FC Barcelona hat nach zweieinhalb Jahren eine perfekte Rückkehr in seine Heimspielstätte hingelegt. Das Team des früheren Bundestrainers Hansi Flick gewann am Samstag mit 4:0 (2:0) gegen Athletic Bilbao und zog in der spanischen Liga am Erzrivalen Real Madrid vorbei auf Platz eins. Die Königlichen können am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) mit einem Punktgewinn beim FC Elche aber wieder die Tabellenführung übernehmen.

Nach dem Beginn umfangreicher Renovierungsarbeiten im Jahr 2023 hatten die Katalanen lange auf die Rückkehr ins Camp Nou hingefiebert - auch Flick. Für den 60-Jährigen war es das erste Spiel als Barcelona-Coach in dem Fußball-Tempel. Eines der ältesten Mitglieder des Vereins führte symbolisch den "Anstoß" aus. Danach trafen Torjäger Robert Lewandowski (4.), Ferran Torres (45.+3/90.) und Fermín López (48.) zum dritten Ligasieg in Serie. Bilbaos Oihan Sancet hatte nach einem bösen Einsteigen gegen Fermin Rot gesehen (54.).

"Für alle, die Spieler, die Mitarbeiter, die Trainer, war es ein besonderes Spiel, und auch für die Fans ist es unglaublich, wieder hier in diesem Stadion zu sein", sagte Flick: "Ich bin zufrieden mit dem Zu-Null-Sieg, den vier Toren und den drei Punkten – ein perfekter Tag für uns."

Ein Fußballspiel fand vor Beginn des Umbaus letztmals im Mai 2023 im Camp Nou statt. Die Rückkehr des spanischen Traditionsklubs in seine Heimspielstätte war eigentlich für den November 2024 geplant gewesen, hatte aber immer wieder verschoben werden müssen. Rund 45.000 Zuschauer waren gegen Bilbao dabei.

Noch ist die Modernisierung des Stadions nicht abgeschlossen, am Oberrang wird weiter gearbeitet, auch das geplante Dach ist nicht fertiggestellt. Die Katalanen planen vor Jahresende mit einer Kapazität von 62.000 Zuschauern, nach Ende der Renovierung soll das Camp Nou Platz für 105.000 Fans bieten.