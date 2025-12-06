Pleite im Villa Park: Arsenal verliert Topspiel

Der FC Arsenal hat auf bittere Weise das Topspiel bei Aston Villa verloren und in der englischen Premier League die erste Niederlage nach mehr als drei Monaten kassiert. Beim 1:2 (0:1) beim Verfolger verschenkten die Gunners spät einen Punkt, der frühere Leverkusener Emiliano Buendia schoss die Villains kurz vor dem Abpfiff zum Sieg (90.+5). Zuvor hatte Leandro Trossard (52.) die Führung der Gastgeber durch Matthew Cash (36.) ausgeglichen.

Die Gunners (33 Punkte) haben nur noch drei Zähler Vorsprung auf Villa (30) und fünf auf Manchester City (28), das am Nachmittag den AFC Sunderland empfängt.

Eberechi Eze traf zunächst für Arsenal (22.), doch das Tor wurde wegen einer Abseitsposition nicht gegeben. Der Belgier Trossard ersetzte den Neuzugang zur Pause - und traf nach nur sieben Minuten für die Londoner und gegen das Team des ehemaligen Arsenal-Teammanagers Unai Emery. Als die Nachspielzeit fast abgelaufen war, schlug Buendia zu. Der Tabellenführer hatte in der Liga bislang nur Ende August bei Meister FC Liverpool verloren.

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz fehlte Arsenal erneut. Unter der Woche hatte Teammanager Mikel Arteta mitgeteilt, dass die Rückkehr des Offensivspielers noch "eine Frage von Wochen" sei. Havertz hatte sich kurz nach dem Start in die neue Spielzeit aufgrund einer Knieverletzung einem kleinen chirurgischen Eingriff unterzogen.