Pogba vor erstem Profieinsatz seit über zwei Jahren

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Paul Pogba steht vor seinem ersten Profieinsatz seit über zwei Jahren. Der 32-Jährige wurde von Trainer Sebastien Pocognoli in den Kader der AS Monaco für das Spiel am Samstag bei Stade Rennes berufen. Pogba stand zuletzt im September 2023 im Aufgebot eines Profiteams, damals siegte er mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin gegen den FC Empoli. Der französische Mittelfeldspieler saß danach eine Dopingsperre ab und wurde zudem von Verletzungen gestoppt.

Pogba war im Sommer zum französischen Ex-Meister gewechselt. Er ist nach seiner Sperre wegen eines zu hohen Testosteronwerts seit März wieder spielberechtigt. Im November 2024 war sein Vertrag in Turin aufgelöst worden. Pogba hat immer bestritten, sich verbotener Mittel zur Leistungssteigerung bedient zu haben. Er gab indes zu, ein Nahrungsergänzungsmittel eingenommen zu haben, auf dessen Beipackzettel auf leistungsfördernde Substanzen hingewiesen wird.

Sollte Pogba am Samstag zum Einsatz kommen, wäre es sein erstes Spiel in der französischen Liga. Nach seiner Ausbildung in der Jugendakademie von Le Havre wechselte er zu Manchester United und später nach Turin, ohne jemals wieder nach Frankreich zurückzukehren.