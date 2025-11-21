Popp fällt eine Woche aus, auch Beerensteyn fehlt Wolfsburg

Fußball-Vizemeister VfL Wolfsburg muss kürzer als befürchtet auf Alexandra Popp verzichten. Die Kapitänin hat beim Champions-League-Sieg gegen Manchester United (5:2) am Mittwoch eine starke Prellung am rechten Knie erlitten und fällt somit für das Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Sonntag (12.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) aus.

"Man rechnet mit etwa einer Woche Ausfallzeit aufgrund dieser Symptomatik, aber es sind sonst keine weiteren strukturellen Schäden aufgetreten", sagte Trainer Stephan Lerch. Popp war nach einem Schlag aufs Knie beim Zweikampf in der 59. Spielminute ausgewechselt worden.

In der Offensive muss der Bundesliga-Zweite auch ohne Lineth Beerensteyn auskommen. Die Toptorschützin der Wolfsburgerinnen, die gegen Manchester einen Doppelpack erzielt hatte, laboriert an einer Sehnenreizung und wird daher in der anstehenden Länderspielpause nicht zur niederländischen Nationalmannschaft reisen.

Für bessere Laune sorgte die Nachricht in der Nacht zu Freitag, dass der VfL mit neun Punkten aus vier Spielen vorzeitig in der K.o.-Runde der Champions League steht. "Diese schöne Meldung hat mir ein breites Grinsen ins Gesicht gezaubert", sagte Lerch: "Das ist mit den Gegnern und in dem Entwicklungsprozess, in dem wir uns befinden, wirklich ein tolles Zwischenergebnis."