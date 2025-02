Premier League: Liverpool rettet Sieg über die Ziellinie

Premier-League-Tabellenführer FC Liverpool hat sein Heimspiel gegen Außenseiter Wolverhampton Wanderers mit einiger Mühe für sich entschieden. Das englischen Spitzenteam setzte sich mit 2:1 (2:0) durch und wahrte damit den Sieben-Punkte Abstand auf Verfolger FC Arsenal.

Die von Beginn an dominanten "Reds" gingen durch Luis Diáz in Führung, der den Ball nach einem abgefälschten Zuspiel von Mo Salah etwas kurios ins Tor stolperte (15.). Nachdem Wolves-Keeper José Sa in der 37. Minute Luís Diaz von den Beinen geholt hatte, verwandelte Salah den fälligen Strafstoß zum 2:0.

Nach der Pause fanden die Gäste zunächst besser in die Partie, auch wegen der Nachlässigkeit des Tabellenersten. Wolverhamptons bester Mann, Matheus Cunha, sorgte dafür, dass nochmal Spannung aufkam an der Anfield Road: aus 20 Metern schlenzte der Brasilianer den Ball zum Anschlusstreffer ins Netz (67.).

In der Schlussphase wackelte der Favorit nochmal bedenklich, Wolverhampton konnte seine Drangphase aber nicht mehr in Zählbares ummünzen. Liverpools Hauptkonkurrent Arsenal hatte am Samstag mit einem Sieg in Leicester (0:2) vorgelegt.