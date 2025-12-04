Prömel: "Aktuell" keine Gedanken an DFB-Rückkehr

Bundesliga-Profi Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim verschwendet "aktuell" keinen Gedanken an eine mögliche Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. "Wenn es am Ende irgendwie so kommen sollte, freue ich mich natürlich unglaublich drauf, aber... Wir haben in Deutschland brutal viel gute Jungs, ich bleibe bei mir und muss performen. Dann werden wir sehen", sagte der 30-Jährige dem kicker.

Prömel war von Bundestrainer Julian Nagelsmann im November 2023 als Ersatz für den damals verletzten Dortmunder Felix Nmecha nachnominiert worden. Bei den Länderspielen gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) kam er dann aber nicht zum Einsatz.

Obwohl der frühere U21-Nationalspieler und Silbermedaillengewinner von Rio 2016 nicht allzu sehr mit einem DFB-Comeback liebäugeln will: Ferien hat er für die Zeit der WM 2026 noch nicht geplant. "Als Profifußballer kann man schlecht planen, deswegen halte ich es mit den Urlaubsbuchungen immer recht spontan", sagte er schmunzelnd.

Grundsätzlich sei er "super happy, wie es gerade läuft", berichtete Prömel mit Blick auf Hoffenheim, das nach schwerer Vorsaison und trotz interner Querelen die zweitbeste Saison seit dem Aufstieg 2008 spielt. "Wir haben viel Qualität im Kader, wir haben eine gute Energie drin, wir haben eine gute Kaderstruktur", sagte Prömel und ergänzte: "Ich glaube schon, dass das Ganze gefestigt ist."