PSG-Schock vor Bayern: Doué vom Platz getragen

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain bangt vor dem Königsklassen-Duell mit Bayern München um Youngster Desiré Doué. Der Offensivspieler musste am Mittwoch beim 1:1 (0:0) im Ligue-1-Spiel beim FC Lorient in der zweiten Hälfte aufgrund einer Oberschenkelblessur vom Platz getragen werden.

Erst vor Kurzem war der 20-Jährige, einer der Finalhelden beim Pariser CL-Triumph im Frühjahr, nach einer Verletzung aus dem September zurückgekehrt. Beim 7:2 bei Bayer Leverkusen präsentierte er sich in der Vorwoche mit zwei Treffern aber wieder in starker Form. Ein Einsatz im Ligaphasen-Duell mit den Münchnern am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/Prime Video) ist nun ungewiss.