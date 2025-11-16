Quali-Showdown in Leipzig ausverkauft

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann sich beim Kampf um das direkte WM-Ticket beim Showdown gegen die Slowakei auf ihre Fans verlassen. Das letzte Qualifikationsspiel am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig ist ausverkauft. In der Arena des Bundesligisten RB haben bei der Begegnung rund 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz.

Es ist das 14. Länderspiel der DFB-Auswahl in Leipzig, wo es bislang elf Siege gegeben hat. Nur zwei Duelle wurden verloren: Die Premiere dort 1912 gegen die Niederlande (2:3) und die jüngste Partie in der Nations League gegen Ungarn (0:1) im September 2022. Es war die erste Niederlage unter dem damaligen Bundestrainer Hansi Flick.

Seinem Nachfolger Julian Nagelsmann reicht trotz der 0:2-Pleite im Hinspiel bereits ein Unentschieden, um das direkte Ticket zur XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada als Sieger der Gruppe A zu erreichen. Bei einer weiteren Niederlage müsste die DFB-Elf im März in die Play-offs.