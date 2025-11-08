"Da war Druck auf dem Kessel": Völler glaubt an WM-Quali

DFB-Sportdirektor Rudi Völler glaubt fest daran, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf dem Weg zur WM 2026 auch die beiden letzten Hürden in der Qualifikation meistern wird. "Julian Nagelsmann wird die richtigen Leute aufstellen, er wird der Mannschaft die Power geben, dass wir das schaffen", sagte der 65-Jährige am Samstagabend beim Sportpresseball in Frankfurt/Main im Hinblick auf die Duelle mit Luxemburg am Freitag und der Slowakei am darauffolgenden Montag.

Zwar sei er "von Natur aus etwas vorsichtig." Die beiden Siege im Oktober gegen Luxemburg (4:0) und in Nordirland (1:0) haben ihn jedoch optimistisch gestimmt. "Da war richtig Druck auf dem Kessel, das hat man gespürt", blickte Völler zurück, "da waren alle etwas nervös."

Völler wurde am Samstag beim Sportpresseball in der Alten Oper mit der Pegasos-Ehrung in der Kategorie Legende des Sports ausgezeichnet. In seiner Spielerkarriere gewann der einstige Angreifer unter anderem 1990 den WM-Titel mit Deutschland sowie drei Jahre später die Champions League mit Olympique Marseille.