"Danke ans Ehrenamt!": DFB und DFL setzen ein Zeichen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) sagen "Danke ans Ehrenamt!" Rund um den Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember setzen der DFB und die DFL ein gemeinsames Zeichen. An den Spieltagen 13 und 14 der Bundesliga sowie 15 und 16 der 2. Bundesliga würdigt der Profifußball die Menschen, die sonst im Hintergrund wirken.

"Ohne Ehrenamt gäbe es keinen Fußball in Deutschland", sagte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth und betonte: "Jeder Verein, jedes Training, jedes Spiel lebt vom Einsatz der Menschen, die ihre Zeit und ihr Engagement dem Fußball schenken. Sie tun dies aus Überzeugung und Leidenschaft. Diese Arbeit ist unbezahlbar, und sie kommt in unserer Gesellschaft oft zu kurz."

Rund 1,7 Millionen Engagierte investieren laut DFB oft 15 bis 20 Stunden pro Woche - ohne Bezahlung. Ihr Einsatz hat einen theoretischen Wert von 2,18 Milliarden Euro pro Jahr. "Mit den Aktionsspieltagen wollen wir zeigen: Wir sehen diesen Einsatz, wir schätzen ihn und wir sagen Danke. Denn ohne Ehrenamt gäbe es keine Tore, keinen Jubel, keine Gemeinschaft und keine sportliche Heimat für viele Kinder und Jugendliche", sagte Frymuth.