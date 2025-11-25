"Ein Schock": Hirntumor bei Trainerlegende Hareide

Die norwegische Fußball-Trainerlegende Age Hareide hat einen Hirntumor. Das bestätigte die Familie des 72-Jährigen im norwegischen Rundfunk (NRK). "Das war ein Schock. Wirklich. Für uns alle", sagte Hareides Sohn Bendik.

Erste Anzeichen der schweren Erkrankung hatte Hareide im Sommer gezeigt, als der Familie Sprachschwierigkeiten auffielen. Inzwischen hat der ehemalige Coach der norwegischen, dänischen und isländischen Nationalmannschaft eine sechswöchige Strahlentherapie hinter sich und nimmt zusätzlich Chemotherapie-Tabletten ein.

Ansonsten versuche Hareide, sich mit Fußball abzulenken. Er schaue "die ganze Zeit" Spiele im Kreise der Familie. Beim 4:1 der norwegischen Auswahl in Mailand gegen Italien, mit dem Erling Haaland und Co. die erste WM-Qualifikation seit 1998 perfekt machten, war er sogar im Stadion.

Hareide hat als Profi 50 Länderspiele bestritten und war unter anderem eine Saison bei Manchester City aktiv. Er trainierte Vereine in seinem Heimatland, in Schweden und Dänemark und ist der einzige Coach, der Meisterschaften in allen drei skandinavischen Ländern gewonnen hat. Vor einem Jahr war er als isländischer Nationaltrainer zurückgetreten und hatte seine Laufbahn beendet.