"Ein Statement": VfB mit einem Bein im Achtelfinale

Sebastian Hoeneß zog demonstrativ seinen Hut. Überglücklich verabschiedete sich der Trainer des VfB Stuttgart im "Paradise" von den mitgereisten Fans - die starteten mit "Hoeneß, Hoeneß"-Sprechchören ihre rauschende Europapokal-Party. "Wir haben eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen", sagte der Coach nach dem überzeugenden 4:1 (2:1) im Play-off-Hinspiel der Europa League bei Celtic Glasgow zufrieden.

Das Tor zum Achtelfinale steht nach dem gelungenen Auftritt im berüchtigten Celtic Park weit offen, sogar eine knappe Niederlage reicht dem VfB im Rückspiel am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr), um in die Runde der letzten 16 einzuziehen. "Das", schwärmte Torschütze Jamie Leweling (57.) bei RTL, "ist schon ein Statement."

Zumal sich der VfB, für den in Glasgow noch Doppeltorschütze Bilal El Khannouss (15., 28.) und Tiago Tomás (90.+3) erfolgreich waren, besonders in einem Aspekt stark verbessert präsentierte. "Heute haben wir das gezeigt, was uns bisher gefehlt hat: Effizienz", freute sich Hoeneß, dem der Auftritt seiner Mannschaft in der hitzigen Atmosphäre imponierte. "Es wurde sehr schnell sehr laut", sagte der 43-Jährige, "aber dann auch wieder leise." Und am Ende wieder laut. Für Hoeneß.