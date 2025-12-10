"Ein Sturm zieht auf": Pogba steigt bei Kamelrennstall ein

Schickes Sakko über dem weißen T-Shirt, dazu Silberkette und Glitzer-Ohrringe: Für die Vertragsunterzeichnung als Anteilseigner und Botschafter bei einem Profi-Kamelrennstall in Saudi-Arabien hatte sich Paul Pogba fein herausgeputzt. "Ein Sturm zieht auf", sagt Pogba in dem Video von seiner Vertragsunterschrift, das von dramatischer Musik begleitet wird.

Der französische Fußballprofi und Weltmeister von 2018 engagiert sich künftig beim Team Al Haboob, das sich als weltweit erstes professionelles Kamel-Rennteam bezeichnet und die Grundlage für eine eigene Liga schaffen will. "Ich bin unglaublich begeistert, mit Al Haboob zusammenzuarbeiten", wird Pogba in einer Mitteilung zitiert: "Während meiner Karriere hatte ich viele Möglichkeiten und Angebote, aber dieses fühlte sich anders an. Es sprach mich auf einer tieferen Ebene an – Kultur, Vermächtnis, Storytelling."

Kamelrennen sind vor allem in den Golfstaaten populär, die Tiere werden von Robotern als "Jockeys" geritten, die per Fernbedienung aus Fahrzeugen neben der Strecke gesteuert werden. "Ich wollte schon immer neue Dinge ausprobieren und Dinge anders machen – ob auf dem Platz oder im Leben", sagte Pogba. Al Haboob wurde 2021 gemeinsam mit der RedSea Camel Company gegründet, einer Gruppe von Züchtern. 2024 widmete Netflix dem Team die Serie "Camel Quest".

Pogba, der zuletzt nach einer Dopingsperre sein Comeback nach mehr als zwei Jahren für AS Monaco gegeben hat, möchte mit seinem Engagement die Sportart international bekannter machen.