"Eine Ehre": Mbappé feiert CR7-Rekord an seinem Geburtstag

Kylian Mbappé hatte kurz vor Weihnachten gleich mehrfach Grund zum Feiern. Mit seinem 59. Pflichtspieltreffer des Kalenderjahres besiegelte der französische Superstar den 2:0 (1:0)-Sieg von Real Madrid zum Jahresabschluss über den FC Sevilla, stellte damit den Vereinsrekord von seinem Idol und Klublegende Cristiano Ronaldo aus dem Jahr 2013 ein - und das alles an seinem 27. Geburtstag.

"Es ist ein besonderer Tag. Das Ziel war es, das Jahr positiv zu beenden, und diesen Rekord zu erreichen, ist wirklich unglaublich", sagte Mbappé im Klub-TV: "Mit Cristiano, meinem Idol, dem besten Spieler in der Geschichte von Real Madrid und einer weltweiten Legende, gleichzuziehen, ist eine Ehre für mich."

Nach seinem Treffer per Foulelfmeter (86.) stellte Mbappé den legendären "Siu-Jubel" von Ronaldo nach. Auf Instagram teilte er anschließend eine Bilderreihe, die seinen Jubel sowie ein Foto von ihm in jungen Jahren mit Ronaldo zeigt. "Glaube an deine Träume", schrieb Mbappé in Verbindung mit einem Kronen- und Ziegen-Emoji und markierte den Portugiesen unter seinem Post.

"Ich wollte ihm eine kleine Geste machen, weil er immer sehr freundlich zu mir war. Dieser Jubel war für ihn", sagte Mbappé: "Normalerweise habe ich meinen eigenen, aber heute wollte ich das mit ihm teilen. Er war mein Idol, als ich ein Kind war. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, er ist jetzt ein Freund."