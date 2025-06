"Eistonne und Pizza": U21 sammelt sich nach Kraftakt

Die perfekte Regeneration vor dem Halbfinale gegen Frankreich? "Eistonne und Pizza", sagte Mittelfeldspieler Rocco Reitz nach dem 120-minütigen Kraftakt im Viertelfinale der U21-EM gegen Italien. Nach dem Drama gegen die Azzurri leitete die DFB-Auswahl umgehend die Erholungsphase ein - denn die Reise in der Slowakei ist für das Team von Trainer Antonio Di Salvo noch nicht beendet.

"Wir sind erstmal froh, im Halbfinale zu stehen. Wir haben uns das Leben unnötig schwer gemacht", sagte Di Salvo nach dem 3:2 (2:2, 0:0) nach Verlängerung in Dunajska Streda am Sat.1-Mikrofon. Die Italiener glichen in doppelter Unterzahl in der Nachspielzeit (90.+6) noch aus, doch der eingewechselte Freiburger Merlin Röhl avancierte in der Verlängerung zum Matchwinner. "Ich persönlich genieße es sehr. Einfach ein schöner Moment mit der Mannschaft zusammen", sagte Röhl über seinen Siegtreffer in der 117. Minute.

Am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1) wartet in Kosice nun Frankreich um den Ex-Münchner Mathys Tel auf die DFB-Auswahl. An die Franzosen habe er aber noch keinen Gedanken verloren, sagte Kapitän Eric Martel. "Ich muss erstmal gucken, dass ich wieder fit werde, weil bei mir alles zugemacht hat."