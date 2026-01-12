"Es war mir eine Freude": Mbappé verabschiedet Alonso

Superstar Kylian Mbappé hat Xabi Alonso mit respektvollen Worten von Real Madrid verabschiedet. "Es war eine kurze Zeit, aber es war mir eine Freude, für dich zu spielen und von dir zu lernen. Danke, dass du mir seit Tag eins Vertrauen gegeben hast", schrieb der französische Angreifer bei Instagram.

Der spanische Fußball-Rekordmeister hatte sich nach der Niederlage im Supercup gegen den FC Barcelona (2:3) am Montag von Alonso getrennt. Er werde den Basken "als einen Trainer in Erinnerung behalten, der klare Ideen hatte und viel über Fußball weiß", betonte Mbappe, der Alonso "viel Erfolg" für dessen "nächstes Kapitel" wünschte.

Seit Wochen hatten sich Berichte über Alonsos angeblich angespanntes Verhältnis zu Teilen seiner Mannschaft gehäuft. In der Kabine herrsche ein "kalter Krieg", hieß es beispielsweise, Superstars wie Vinicius Júnior oder Jude Bellingham sollen unzufrieden gewesen sein. Zuletzt deuteten kleine Indizien aber daraufhin, dass die Kabine wieder hinter dem 44-Jährigen stehen könnte.

Alonso hatte Real zu Saisonbeginn übernommen und die Nachfolge von Carlo Ancelotti angetreten. In Deutschland hatte er mit Bayer Leverkusen 2023/2024 das Double gewonnen. Álvaro Arbeloa, zuletzt Trainer der zweiten Mannschaft, übernimmt die Königlichen.