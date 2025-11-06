"Ganz Köln freut sich": El Malas Berufung sorgt für Euphorie

Shootingstar Said El Mala hat voller Freude und mit Stolz auf die überraschende Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann reagiert. "Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde. Das ist eine tolle Belohnung für die harte Arbeit und ich bin stolz darauf, Köln im Nationaltrikot zu repräsentieren", sagte der Offensivspieler des 1. FC Köln am Donnerstag.

Kölns Sportdirektor Thomas Kessler bezeichnete El Malas Berufung "als Ergebnis harter Arbeit". Die Entwicklung des 19-Jährigen sei seit seinem Wechsel zum FC "sehr positiv und zeigt, wie zielstrebig er seinen Weg verfolgt", betonte Kessler und fügte mit Blick auf den Hype um den Jungstar an: "Gleichzeitig bleibt es eine Momentaufnahme, die ihm die Möglichkeit gibt, auf höchstem Niveau wertvolle Erfahrungen zu sammeln und sich im Kreise der besten deutschen Spieler zu zeigen."

U21-Nationalspieler El Mala gelang in dieser Saison der Durchbruch: Der Flügelstürmer erzielte vier Tore in neun Bundesliga-Spielen und kommt auf zwei Assists. Als Belohnung gehört er zum Kader für die abschließenden Duelle in der WM-Qualifikation in Luxemburg (14. November) und mit der Slowakei (17. November) in Leipzig.

El Mala ist der erste Kölner Profi im Kader des DFB-Teams seit Jonas Hector, der 2019 sein letztes Länderspiel absolviert hat. "Ganz Köln freut sich, wieder einen Spieler des FC im Nationaltrikot zu sehen", sagte Kessler.