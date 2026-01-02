"Keine Lösungen": Slot bemängelt fehlende Durchschlagskraft

Teammanager Arne Slot vom FC Liverpool hat nach dem Dämpfer gegen Leeds United fehlende Durchschlagskraft in der Offensive bemängelt. "Nicht zum ersten Mal in dieser Saison haben wir ein Team gesehen, das wollte, viel versucht, aber keine Lösungen gefunden hat", sagte der Niederländer im Anschluss an das 0:0 gegen den Aufsteiger.

"Um Chancen gegen tiefstehende Gegner herauszuspielen, benötigt man Tempo und individuelle Momente, um eine Überzahl zu kreieren", führte Slot aus: "Ich denke, wir sind das Team mit dem meisten Ballbesitz in der Liga, aber Ballbesitz allein bedeutet nicht, dass man genügend Chancen generiert."

Auch Florian Wirtz konnte den Reds diesmal nicht entscheidend helfen, der deutsche Nationalspieler, der jüngst sein Premierentor für Liverpool erzielt hatte, wurde in der 66. Minute für Cody Gakpo ausgewechselt. Der Meister bestimmte das Spiel, drückte und drängte, fand gegen die von Daniel Farke trainierten Gäste aber nur selten Lücken.

In der Tabelle ist Liverpool ist Vierter und belegt damit einen Champions-League-Platz. Die erfolgreiche Titelverteidigung ist angesichts eines Rückstands von bereits zwölf Punkten auf den Tabellenführer FC Arsenal aber derzeit sehr weit weg.