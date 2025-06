"Perfekt": U21 schwärmt von Team-Quartier in Modra

Trainer Antonio Di Salvo und seine Spieler haben vor dem Start der U21-EM von den Bedingungen im Team-Quartier in Modra geschwärmt. Sowohl der Trainingsplatz als auch das rustikale Hotel Zochova Chata etwas außerhalb der 10.000-Einwohner-Stadt Modra seien "perfekt. Wir können von Glück reden, dass wir das bekommen haben", sagte Di Salvo.

Die Auswahl an Freizeitaktivitäten in dem Vier-Sterne-Hotel auf einer Anhöhe inmitten eines beliebten slowakischen Erholungsgebietes ist groß: Tischtennis, Billard, Playstation und Gesellschaftsspiele im großen Foyer, ein Spa-Bereich sowie Kleinspielfeld und Volleyball im Garten. "Wir sind irgendwo immer zusammen, das zeichnet die Mannschaft aus", sagte Di Salvo, der dabei jedoch bislang mehr in der Zuschauerrolle ist.

"Einen Moment für mich hatte ich noch nicht, auch wenn wir hier sehr viel Zeit haben", sagte der 46-Jährige. Aufgrund des eng getakteten Turnierplans gebe es im Trainerteam "viel zu besprechen. Wir beschäftigen uns mit den Gegnern, führen mit jedem Spieler persönliche Gespräche", sagte Di Salvo.

Die Mannschaft dagegen genießt ihren Freiraum. "Wir fühlen uns hier sehr wohl", sagte Rocco Reitz. "Das Hotel ist schön. Wir sind unter uns, haben offene Räume, wo wir viel Spaß haben können. Keiner hängt auf dem Zimmer", meinte auch Nick Woltemade.

Und zumindest ein Schach-Ass ist Di Salvo bei all dem Stress vor dem Auftakt am Abend (21.00 Uhr/Sat.1) in Nitra gegen Slowenien doch schon ins Auge gefallen: "Ich weiß, dass Nelly Weiper da ganz ganz hoch im Kurs ist. Der hat früher sogar Meisterschaften gemacht."