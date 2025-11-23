"Traum wahr geworden": Flick freut sich über Camp-Nou-Debüt

Hansi Flick freute sich nach seiner Premiere auf der Bank im legendären Camp Nou wie ein kleines Kind. "Es ist ein Traum, der wahr geworden ist", schwärmte der deutsche Trainer des FC Barcelona: "Für alle, die Spieler, die Mitarbeiter, die Trainer, war es ein besonderes Spiel, und auch für die Fans ist es unglaublich, wieder hier in diesem Stadion zu sein." Ein Fußballspiel fand vor Beginn des Umbaus letztmals im Mai 2023 im Camp Nou statt.

Bei der Rückkehr gab es nun ein 4:0 (2:0) gegen Athletic Bilbao - und damit ein wichtiges Zeichen im Meisterrennen. "Ich bin zufrieden mit dem Zu-Null-Sieg, den vier Toren und den drei Punkten – ein perfekter Tag für uns", sagte Flick, der im Juli 2024 das Traineramt bei den Katalanen übernommen hatte: "Wir haben unglaubliche Fans, einen fantastischen Verein und sind wieder zu Hause."

Man habe "besondere Gefühle" in diesem Stadion, betonte der Coach. Es sei aber mit 45.000 Zuschauern nur "ein erster Schritt" gewesen. Nach Ende des Umbaus finden bis zu 105.000 Fans im neuen Camp Nou Platz. "Wir können diese Atmosphäre spüren und wissen, was sie uns bringen kann", so Flick: "Mit mehr Zuschauern wird es fantastisch sein. Aber wir müssen Schritt für Schritt vorgehen und abwarten."

Das erste Tor im umgebauten Camp Nou zu schießen, werde ihm "für immer in Erinnerung bleiben", erzählte Robert Lewandowski gegenüber Barca One: "Es war ein besonderer Tag, nicht nur für mich, sondern für alle. Ich bin sehr glücklich." Die weiteren Treffer erzielten Ferran Torres (45.+3/90.) und Fermín López (48.).