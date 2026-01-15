"Wie eine Familie": Bayern-Coach Barcala optimistisch

Im Kader ist einige Bewegung, doch von einer möglichen Unruhe will José Barcala nichts spüren. Der Trainer der Fußballerinnen von Bayern München blickt inmitten der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte optimistisch auf die Titeljagd in drei Wettbewerben.

"Wir haben eine gute Chemie, eine gute Verbindung untereinander, das ist wie eine Familie hier", sagte der Spanier am Donnerstag einen Tag vor der Abreise aus dem Trainingslager in Andalusien. Seine Mannschaft sei "immer offen dafür, neue Spielerinnen einzugliedern und sie sich wie zu Hause fühlen zu lassen".

Das ist auch notwendig. Mittelfeldspielerin Bernadette Amani und Stürmerin Edna Imade sind neu im Team der Double-Siegerinnen. Sie ersetzen perspektivisch Georgia Stanway, die München im Sommer verlassen wird, und sofort Nationalspielerin Lea Schüller, die sich Manchester United angeschlossen hat.

Barcala erwartet gleich mit dem Restart gegen RB Leipzig am 25. Januar viel von den Neuen. "Sie sind hier, um uns sofort zu helfen", sagte er und betonte: "Sie sind im Rhythmus und fit. Aber sie müssen verstehen, wie wir spielen. Das braucht Zeit, wir müssen Geduld haben mit ihnen."

Auf der Sechserposition sieht der Trainer die Bayern auch nach dem baldigen Abgang der "Schlüsselspielerin" Stanway "sehr gut besetzt". Er verwies dabei auf Amani ("Sie gibt uns viel"), Lena Oberdorf, Sarah Zadrazil und Arianna Caruso. Oberdorf mache "gute Fortschritte", sei angesichts ihrer schweren Verletzung allerdings noch "weit weg" von einer Rückkehr.