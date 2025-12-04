Real Madrid: Alexander-Arnold fehlt erneut

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss vorerst auf Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold verzichten. Wie der Tabellenzweite der Primera Division mitteilte, zog sich der englische Nationalspieler eine Muskelverletzung im vorderen Quadrizeps des linken Beins zu. Das ergaben Untersuchungen am Donnerstag, der weitere Verlauf bleibe abzuwarten, hieß es. Medienberichten zufolge sei mit einem Ausfall von zwei Monaten zu rechnen.

Damit verpasst Alexander-Arnold unter anderem das Duell mit Manchester City in der Champions League am kommenden Mittwoch. Beim 3:0 über Athletic Bilbao am Mittwochabend war der 27-Jährige zu Beginn der zweiten Halbzeit umgeknickt und musste unmittelbar im Anschluss ausgewechselt werden. Erst zuletzt war Alexander-Arnold von einer Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zurückgekehrt.