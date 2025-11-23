Real Madrid plant Einstieg von Investoren

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid will sich für Investoren öffnen. Präsident Florentino Perez erklärte am Sonntag auf der Generalversammlung des Klubs, dass mit dieser Maßnahme "der Wert des Vereins erhalten und gesteigert" werden solle. Investoren sollen nach den Plänen eine Minderheitsbeteiligung von maximal fünf bis zehn Prozent erhalten.

"Wir wollen, dass unsere traditionsreiche Struktur die Herausforderungen der Zukunft meistert, und mehr denn je brauchen wir die aktive Beteiligung unserer 100.000 Mitglieder am Erhalt unseres Erbes", sagte Perez. Die Mitglieder sind bisher die alleinigen Entscheidungsträger. Über den Einstieg von Investoren müsste wohl auf einer außerordentlichen Generalversammlung abgestimmt werden.