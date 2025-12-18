Reis fordert Mainz: "Ich genieße es einfach"

Thomas Reis sieht sich durch seine erfolgreiche Arbeit beim türkischen Fußball-Erstligisten Samsunspor als Trainer bestätigt. "Für mich ist es die Chance, mich weiterzuentwickeln mit einer Multi-Kulti-Truppe, das alles zusammenzuhalten. Ich genieße es einfach, dass es erfolgreich ist, dass ich beweisen konnte, dass man doch was draufhat", sagte der ehemalige Bochumer und Schalker Coach im Gespräch mit RTL/ntv/sport.de.

Reis tritt mit seiner Mannschaft am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) in der Conference League beim FSV Mainz 05 an. Mit zehn Punkten aus fünf Spielen liegt Samsun auf Rang fünf und hat die Teilnahme an den Play-offs schon sicher. "Damit hat keiner gerechnet", sagte Reis.

Er könne am Schwarzen Meer "relativ ruhig" und "sehr gut arbeiten", sagte der 52-Jährige und ergänzte: "Wir haben einen Präsidenten, der den Verein am Leben erhalten oder zumindest wieder neu geboren hat - mit seiner finanziellen Unterstützung. Ohne ihn wäre das gar nicht möglich."

Reis sieht da Parallelen zu "seinem" VfL. "Ich vergleiche das mal mit Bochum: Wir machen gewisse Dinge sehr, sehr gut. Die Qualität im Kader ist okay, aber sie ist natürlich nicht so wie bei vielen anderen türkischen Vereinen. Und deswegen musst du einfach andere Dinge besser machen."

Trotz der guten Zeit in der Türkei plage ihn Heimweh. "Natürlich wäre man auch gerne zu Hause, meine Frau lebt in Deutschland, meine Kinder auch in Bochum. (...) Man vermisst das schon, aber man hat seinen Job und Fußball ist kein Wunschkonzert", sagte er und meinte: "Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, einen Job zu haben, der mir tierisch Spaß macht."