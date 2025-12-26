Remis gegen Mali: Gastgeber Marokko noch nicht weiter

Gastgeber Marokko hat beim Afrika-Cup den vorzeitigen Achtelfinaleinzug verpasst. Ohne Starspieler Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain, der nach seiner Knöchelverletzung aus dem Champions-League-Duell mit Bayern München im November weiter nicht fit ist, kam der Mitfavorit in Rabat gegen Mali nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Marokko führt die Tabelle in Gruppe A aber mit vier Punkten weiter an.

Vor den Augen von Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé, der auf der Tribüne ein Trikot seines Freundes Hakimi trug, brachte Brahim Diaz von Real Madrid (45.+5) den WM-Vierten von 2022 per Handelfmeter in Führung. In einem umkämpften Duell kam Mali aber ebenfalls vom Punkt durch Lassine Sinayoko zum Ausgleich (64.).

Bei Marokko wurden die Bundesligaprofis Bilal El Khannouss (Stuttgart) und Eliesse Ben Seghir (Leverkusen) in der Schlussphase im Stade Prince-Moulay-Abdellah eingewechselt. Trotz eines deutlichen Chancenplus fiel der Siegtreffer der "Löwen vom Atlas" nicht mehr.

Im anderen Spiel der Gruppe A trennten sich Sambia, letzter Gruppengegner Marokkos am Montag, und die Komoren 0:0. Mali und Sambia liegen zwei Punkte hinter den Nordafrikanern, die Komoren haben einen Zähler.

Am Nachmittag hatte Ägypten um Liverpool-Star Mohamed Salah in Gruppe B das vorzeitige Weiterkommen durch ein 1:0 gegen Südafrika perfekt gemacht. Salah traf per Foulelfmeter entscheidend.